العثور على جثة شاب ثلاثيني جرفت السيول مركبته بوادي الشارة في العارضة

متابعات-فجر :

تمكنت فرق البحث من العثور على جثة شاب ثلاثيني اليوم الأحد جرفت السيول مركبتة في وادي الشارة بالعارضة فيما انتشلت فرق البحث غريق يمني شاب بسيول محافظة صبيا، كما تكثف كذلك الفرق بحثها عن مقيم سوداني فقد بمركبته وسط سيول الداير.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة عثرت على جثة الشاب الذي جرفته سيول وادي الشارة بالعارضة فجر اليوم الأحد وهو مواطن يبلغ من العمر ٣٠ عاما وتم نقله للمستشفى وسلمت الحالة للشرطة لإكمال اللازم عن طريقهم.

وبين أن الدفاع بمحافظة الدائر تلقى بلاغا من أحد المواطنين يفيد بأن مكفوله سوداني الجنسية مقيم مفقود كان يقود قلاب وجرفته السيول ويرغب البحث عنه لاحتمال جرفه من السيل، مشيرا إلى أن عمليات البحث عن المذكور بدأت منذ تلقي البلاغ وقد استنفر الدفاع المدني كافة امكانياته البشرية والآلية للبحث عن المفقود .