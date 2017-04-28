العراق.. مقتل 46 من عناصر تنظيم “داعش” بقصف جوي للتحالف على الأنبار

متابعات-فجر :

أعلن العراق اليوم الأحد، أن مقاتلات “اف 16” وسوخوي قصفت أهدافاً لتنظيم داعش في مناطق تابعة لمحافظة الأنبار غربي العراق أسفرت عن مقتل 46 من عناصر التنظيم.وقالت خلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة في بيان صحافي وزع اليوم: “استناداً إلى معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب وخلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو بطائرات إف 16 والسوخوي 4 ضربات جوية دقيقة ومؤثرة في قضاء القائم في مناطق حصيبة والعبيدي والكرابلة والمشاريع وكانت الإصابات مباشرة، أسفرت عن قتل 46 من داعش وتدمير الاهداف”.وأوضح البيان، أن القصف شمل مناطق “حي 7 نيسان قضاء القائم ومعمل تفخيخ العجلات في قضاء القائم في منطقة الكربلة قرب الوادي(…) ودمرت الضربة الجوية الموقع بشكل كامل وأدت إلى انفجار 3 عجلات مفخخة في داخل الموقع”.كما شمل القصف “تدمير معمل تفخيخ العجلات وهو خاص بما يسمى ولاية بغداد في احية العبيدي وقرية البرت ومستودع أسلحة وذخيرة في قضاء القائم في منطقة المشاريع”.