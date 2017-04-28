أمير الشرقية يستقبل أحمد بن فهد بن سلمان

واس – فجر :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية ، خلال وصول سموه لمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية قادماً من الرياض .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية وصاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير والتقنية بالإمارة ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف ، وصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن جلوي ، ومعالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير ، ومحافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان ، وعدد من المسئولين المدنيين والعسكريين بالمنطقة .