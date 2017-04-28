تشيلسي يضمن تواجده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

متابعات – فجر :

تفوق تشيلسي على مضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، ليستمر البلوز في صدارة جدول الترتيب مع الاقتراب من تحقيق اللقب .

ومع وصول تشيلسي إلى النقطة 81 يكون قد ضمن عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد غيابه عن المنافسة الأوروبية خلال الموسم الجاري بعد احتلاله للمركز العاشر السنة الماضية .

ويبتعد تشيلسي عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بـ 15 نقطة وبذلك يضمن البلوز إنهاء الدوري على الأقل في المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال حتى في حالة خسارة المباريات الأربعة المتبقية .

وسيحصل تشيلسي على مقعد مباشر في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ، من أجل العودة للمنافسة على اللقب القاري الذي سبق وأن حققه سنة 2012 .