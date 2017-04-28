السديس: سنطبق الأنظمة الصارمة في حق كل من يسيء للحرمين الشريفين

متابعات – فجر :

شدد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على كل من يسيء للحرمين الشريفين أو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأي شكل من الاشكال, وذلك لاعتبارها جهازاً مهماَ من أجهزة الدولة ولما للحرمين الشريفين من مكانة كبيرة في نفوس المسلمين وما تحتويه من مقدسات, مؤكدا أنه سيتم تطبيق الأنظمة الصارمة في حق المسيئين.

وبين السديس إن من عظم مكانة الحرمين الشريفين أن جعل الله سبحانه وتعالى مكة المكرمة مخرج صدق، وجعل المدينة المنورة مدخل صدق فلا تقبل هذه المدينتين المحرمة أي إساءة أو إهانة, حتى تجلت نعم الخالق في تكريم خادميها وعلو مكانهم وفي المقام الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي عهده ثم إمارة منطقة مكة والمدينة مهبط الوحي ومنبع الرسالة ثم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف أن نظام الجرائم المعلوماتية سيطبق في حق كل من يثبت عليه إساءة عن طريق مواقع التواصل أو شبكات المعلومات التي يجب أن تسخر لخدمة الدين والوطن والمقدسات, مهيباً بالجميع التعاون في تعظيم الحرمين الشريفين ورعاية آدابهما وعدم تضخيم أو ترويج المقاطع المسيئة للخدمات في الحرمين الشريفين سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.

يذكر بأنه سوف يتم تشكيل لجنة عاجلة لمحاسبة كُل من يسئ إلى جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإشاعة أو نقل خبر غير صحيح وتداوله بأي شكل من الأشكال.