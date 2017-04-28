ضبط ٢٤٦٦ مخالفاً للإقامة والعمل في القصيم

متابعات – فجر :

واصلت شرطة منطقة القصيم حملاتها الأمنية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل حيث أسهمت في ضبط ٢٤٦٦ مخالفاً خلال الشهر الماضي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيبان أن التنسيق المشترك مع فرع وزارة العمل بالمنطقة أسهم عن ضبط ٢٤٦٦ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال الشهر الماضي، مؤكداً بأن الجهات الأمنية ماضيةً في تتبعها لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، مالم يبادروا بانتهاز الفرصة الممنوحة لهم والتي بدأت مطلع الشهر الماضي وحددت بتسعين يوماً لمساعدة من يرغب منهم في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.