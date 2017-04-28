الرياض.. ضبط عشريني صوّر “عطر” شبيه بزجاجة خمر بجانب مركبة أمنية

متابعات – فجر

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد قيام أحد الأشخاص بتصوير صندوق به زجاجة عطر شبيه بصندوق زجاجة مسكر أجنبي بالقرب من مركبة أمنية تابعة لشعبة دوريات محافظة “حوطة سدير” أثناء تواجدها في إحدى محطات لوقود في المحافظة على غفلة من قائدها ونشرها عبر برنامج “السناب شات”.

على إثره عملت شعبة دوريات محافظة حوطة سدير على تحديد هوية صاحب الحساب وضبطه (سعودي/ في العقد الثالث من العمر) وبمناقشته أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وتحريز جهاز الجوال المستخدم من قبله، وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق نظامي الاجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.