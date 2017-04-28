حسام بن سعود يصل إلى الباحة لمباشرة مهامه أميراً للمنطقة

متابعات – فجر :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الذي وصل إلى مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة اليوم.

كما كان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ، ومدير جامعة الباحة د. نبيل كوشك، ووكيل إمارة منطقة الباحة د. حامد الشمري ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي آل هادي ، ومدراء الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات وأعضاء مجلس المنطقة وقادة القطاعات الأمنية ومشائخ وأعيان منطقة الباحة.

وفور وصول سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود أرض المطار عزف السلام الملكي. بعد ذلك توجه سموهما إلى صالة الاستقبالات بالمطار ، حيث تشرف الجميع بالسلام على سموه، ثم ألقى الأمير مشاري بن سعود كلمة هنأ فيها الأمير الدكتور حسام بن سعود بالثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة ، مرحباً سموه باسمه ونيابة عن أهالي الباحة بسمو أمير المنطقة ، منوهاً سموه بما أنعم الله به على هذا الوطن من نعمة الإسلام والأمن والأمان في ظل هذا العهد المبارك.

ودعا سموه الله عز وجل أن يوفق الأمير الدكتور حسام بن سعود لخدمة منطقة الباحة وأن يحقق ما نرجوه من أمال معلقة بالله عز وجل ثم تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، حاثاً أهالي الباحة على أن يكونوا خير الأخوة والأهل لسموه كما كانوا عوناً له.

من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، عن شكره للأمير مشاري بن سعود على ما قدمه من خدمة لمنطقة الباحة ، مشيراً سموه بأنه سيعمل على إكمال المشوار لخدمة الباحة وأهالها، وقال سموه ” نحن مكلفين من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لخدمة المجتمع ، حيث أوصونا بالسهر على راحتكم وتنمية المنطقة بالمساهمة في التنمية والتطوير وإكمال المسيرة التي بدأها الأمراء السابقون وأخرهم سمو سيدي الأمير مشاري بن سعود ” ، متمنياً لسموه التوفيق.

وأكد سمو أمير الباحة بأنه سيعمل على خدمة أهالي المنطقة والسهر على راحتهم ، مشيراً سموه إلى أن الأمارة ومكتبه وبيته وبابه مفتوحة للجميع للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وأضاف بأنه يتطلع وبمساعدة الجميع إلى النهوض بالمنطقة – بإذن الله – للمزيد من التطور والنماء وفق سياسية الدولة الحالية وتحقيق رؤية المملكة المستقبلية ، وجعل هذه المنطقة الجميلة من أعظم وأحلي المصايف في ظل ما يتوفر فيها من إمكانات وجمال الطبيعة ” ، متمنياً سموه من الجميع الالتفاف لخدمة منطقة الباحة ، داعياً الله عز وجل أن يمده بالعون وأن يعينه لخدمة الجميع.

وقد وصل في معية سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن حسام بن سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن حسام بن سعود ، وصاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن حسام بن سعود.

من جهة ثانية ، شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز ، حفل الاستقبال الذي أقامته إمارة منطقة الباحة اليوم ، لصاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ، وذلك بقاعة الاستقبال بديوان الإمارة ، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة.

وفي مستهل الاستقبال تشرف وكلاء الإمارة ومدراء العموم وموظفي ديوان الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ، بالسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيين سموه أميراً للمنطقة.

ثم ألقى وكيل ‏إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري كلمة ، رحب فيها باسمه ونيابة عن منسوبي الإمارة بسمو أمير منطقة الباحة ، مباركاً لسموه الثقة الغالية من لدن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

‏وأكد أن جميع منسوبي الأمارة سيعملون بروح الفريق الواحد ، وسيكونوا عوناً له لتنفيذ رؤى وتطلعات سموه ، سعياً لتحقيق رؤية القيادة ‏لمسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق الخير لأهل المنطقة في ظل الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة – أعزها الله – ، راجياً لسموه التوفيق والعون لمواصلة المسيرة التنموية لمنطقة الباحة في ظل دعم وتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله -.

وأعرب الدكتور الشمري عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود ‏الذي قاد‏ مسيرة تنمية منطقة الباحة‏ بكل اقتدار وفكر تنموي خلال السبع سنوات الماضية لتحقيق طموحات وتطلعات أبناء المنطقة التنموية ، منوهاً بحرص سموه على إقامة المنتديات وورش العمل الاستثمارية والسياحية والشبابية والوقوف على محافظات ومراكز المنطقة وتفقد احتياجاتها والمتابعة المستمرة ، بالإضافة لتوجيهات سموه الكريم ودعمه لكل ما من شأنه خدمة المنطقة ، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، متمنياً لسموه التوفيق والصحة.

عقب ذلك قدم الأمير مشاري بن سعود ، هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز ، كما قدم سموه هدايا مماثلة لأصحاب السمو الملكي الأمراء سعود بن حسام ،وخالد بن حسام ، وعبدالعزيز بن حسام ، بهذه المناسبة. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مشاري بن سعود بن عبد العزيز.

بعدها تجول سموهما في بهو الإمارة، حيث اطلعا على لوحة تضم صور الأمراء الذين تعاقبوا على إمارة منطقة الباحة خلال السنوات الماضية.

بعد ذلك شرف صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء ، حفل الغداء الذي أقامته أمارة منطقة الباحة ، بمنتزه غابة رغدان ، تكريماً لسموهما.