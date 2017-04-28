“التجارة” وغرفة الرياض يبحثان ملف “التستر” والبيع الجائل

متابعات – فجر

خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الإدارة سعد العجلان، استعرضت اللجنة التجارية بغرفة الرياض، مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف، الذي تتبنى اللجنة التجارية مبادرة قطاع الأعمال لتوطين الوظائف، بهدف تأهيل وتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل من الشباب والفتيات السعوديين في المنشآت التابعة لرجل الأعمال صاحب المبادرة أو المنشأة صاحبة المبادرة وفق المهن المستهدفة.

وتنفذ الغرفة بموجب هذه المبادرة، من خلال مركز التدريب، مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للتهيئة لسوق العمل وشغل تلك المهن بالتنسيق مع الجهات المشاركة بالمبادرة.

كما استعرض الاجتماع الموضوعات التي ترغب اللجنة رفعها لوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المتعلقة بأنشطة القطاع التجاري والبحث في أوجه التعاون لدعم وتطبيق سهولة ممارسة الاعمال التجارية، والتعاون مع الوزارة في الحد من ظاهرة التستر التجاري.

فيما اطلع الاجتماع على الإطار العام لمقترح تنظيم منتدى الاعمال التجارية، حيث نوقشت الموضوعات التي يمكن طرحها في هذا المنتدى على أن يتناول القضايا الملحة للأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تهم القطاع التجاري، للخروج برؤية واضحة حولها تؤسس لمنهج عام وشامل لعمل اللجان والتوعية بالغرفة.

واطلعت اللجنة على إطار عمل دراسة مشكلة ظاهرة البيع الجائل والمخالف، حيث تم تكليف غرفة الرياض من قبل إمارة منطقة الرياض بهدف ايجاد حل جذري لهذه المشكلة، حيث تم اعتماد إطار الدراسة وجاري تنفيذها.

وقدم رئيس لجنة التجارة الالكترونية يزيد الطويل، عرضاً وإطاراً شاملاً قدم من خلاله رؤية لجنة التجارة الإلكترونية، حول تنفيذ مشروع “ملتقى مستثمري التجارة الالكترونية”، حيث أشاد الحضور بالمشروع ووافقوا عليه بالإجماع.