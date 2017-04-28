خادم الحرمين يستقبل أنجيلا ميركل ويقيم مأدبة غداء تكريماً لها

واس – فجر

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة انجيلا ميركل.

وكان في استقبالها، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقد أجريت لدولتها، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافحت دولتها مستقبليها.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي لدولة المستشارة الألمانية.

وفي صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان صافحت دولتها أصحاب السمو الأمراء، والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد المرافق لدولتها.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مأدبة غداء تكريماً لدولة المستشارة الألمانية والوفد المرافق لها.