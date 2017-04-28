أمين منطقة الرياض يفتتح مهرجان “ميادين ساحرة ” بمنتزه الملك عبدالله بالملز

الرياض – فجر

افتتح معالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان مهرجان “ميادين ساحرة” بمنتزه الملك عبدالله بالملز بحضور وتشريف سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين .

حيث قام معالي الامين والسيد لي هوا شين بجولة على ميادين المهرجان الذي يضم ميدان بمسمى “عوالم جديدة ” ويستضيف في هذه الدورة الحضارة الصينية , لإطلاع الزوار على الحضارات المختلفة باشراف من وزارة الثقافة الصينية, كأحد الميادين الأربعة الرئيسية للمهرجان, وميدان “السعودية” للاحتفاء بثقافة المملكة ماضيها وحاضرها حيث خصصت هذه الدورة لمنطقة الحجاز.

بالإضافة إلى ميدان المعرفة وهي منطقة أنشطة لجميع الاعمار لتعزيز المهارات والمواهب في مجال العلوم والهندسة والفنون والتصاميم وإعادة التدوير والفضاء والزراعة وغيرها.

واخيراً يتضمن المهرجان ميدان “المرح” لأفراد العائلة وفتح المجال للابتكار والإبداع من خلال الألعاب الجماعية وتجارب صممت خصيصاً لهذا المجال بالاضافة للعديد من العروض الحية .

ويتميز المهرجان الذي يستوعب ما يزيد عن 20 الف زائر يومياً كطاقة استيعابية , على مساحة تتجاوز ١٠٠ الف متر مربع , بدمج الترفيه والمعرفة والحضارات في جو عائلي مختلف ومتنوع في الخيارات، ويضم الجانب الثقافي العالمي و يسلط الضوء على جوانب ثقافية محلية بالإضافة إلى جانب المرح والتحديات الجماعية والتجارب الترفيهية الحديثة و لاستكشافات العلمية التي تفتح الافاق على نافذة من المستقبل مغلفة جميعها بلمسة فنية مبتكرة.

كما يتيح المهرجان الدخول المجاني لذوي الاعاقة وأبناء شهداء الواجب التابعين للجمعيات الخيرية الرسمية.

الجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان ” ميادين ساحرة ” تستمر حتى يوم السبت 6 مايو 2017 بدعم من أمانة منطقة الرياض و الهيئة العامة للترفية في منتزة الملك عبدالله بوابة ٤-٥.