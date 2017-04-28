المملكة تدين وتستنكر تفجير حي الكرادة ببغداد

متابعات – فجر

أطلق الرئیس العام لھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، المنصة التوعویة المتنقلة وذلك بمقر الرئاسة العامة بالریاض، معلناً بدء مرحلة جدیدة من التواصل والتوعیة والتوجيه بأسلوب حديث.

وقد استمع السند من وكيل الرئاسة العامة للتوعية والتوجيه الشيخ عبدالرحمن الجهني، إلى شرح مفصل عن المنصة، وما تقدمه من خدمات توعوية، وما تحويه من إمكانات وفق أحدث التقنيات، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الرئاسة العامة.

وتعتبر ھذه المنصة وسیلة حديثة ومهمة ومتعددة الاستخدامات للتوعیة في المناطق ذات الكثافة البشرية العالیة؛ حيث تحوي شاشة عرض led عالية الوضوح بمقاس ٣×٦ متر، كما تضم نظاماً صوتياً متكاملاً لإلقاء المحاضرات والكلمات، إضافة إلى خدمة البث المباشر عن طريق كاميرا تعرض على الشاشة، وهي مجهزة كذلك لإستثمارها كمصلى متنقل يستوعب قرابة ٢٠٠ مصلٍ، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها لتوزيع المواد التوعوية والتوجيهية.

ويأتي إطلاق هذه المنصة في إطار استخدام الرئاسة العامة واستفادتها من أحدث الوسائل التقنية في التوعية والتوجيه وتفعيلها في المناسبات في المواقع ذات الكثافة الجماھیریة كالمھرجانات والفعالیات السیاحیة وغیرھا.