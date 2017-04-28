تحويل تشغيل المقاصف إلى قادة المدارس

متابعات – فجر

نظمت إدارة خدمات الطلاب بتعليم الرياض صباح اليوم الأحد ورشة لقائدات المدارس الحكومية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية بالرياض لمدة يومين رغبة في تنظيم إجراءات التعاقد لتشغيل المقاصف المدرسية للعام الدراسي القادم.

افتتحت الورشة بآيات من الذكر الحكيم ثم قدمت مديرة إدارة خدمات الطلاب البندري القريني المحور الأول، مؤكدة أن إدارة تعليم الرياض ستكون عقودها العام القادم للمقاصف إما بعقود فردية أو ذاتية وستكون لجنة المقصف المدرسي في المدرسة برئاسة قائدة المدرسة هي الجهة المخولة باتخاذ القرار وتحديد نوع التشغيل المناسب لها.

وأضافت القريني أن إدارة التعليم تهدف من طرح هذين النوعين من التشغيل في زيادة الفرص الاستثمارية للمنشآت الوطنية الصغيرة ودعم عملية التطوير لمنسوبي ومنسوبات المدرسة في الجانب التغذوي والتعزيز من البيئة التعليمية بما يحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب.

وأكدت القريني: ثقتنا كبيرة بقائدي وقائدات المدارس في تقديم مبادرات نوعية في مجال التغذية المدرسية وتقديم ما من شأنه النهوض بهذا الجانب وأكدت القريني مساندة إدارة خدمات الطلاب للقائمات والمتابعة الدائمة.

ثم شرحت مساعدة مديرة الإدارة سعاد السويد للحاضرات ومن خلال التطبيق العملي برامج حسابات ومصارف الصندوق المدرسي.

أعقبتها رئيسة قسم التغذية والمقاصف مشاعل الغدير بالحديث عن أحكام مهمة وتعليمات وتطرقت إلى الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية وكيفية تطبيق المخالفات وإلزام من يتم التعاقد معه بالضوابط مع عدم رفع الأسعار وأن تكون متوافقة لسعر السوق.

كما تم تسليم القائدات النماذج المنظمة للعمل وقرص ضوئي ببرنامج حسابات ومصارف الصندوق المدرسي وإجابات القريني وفريق إدارة خدمات الطلاب على استفسارات الحاضرات.