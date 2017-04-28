وظائف أكاديمية بجامعة عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

واس – فجر

أعلنت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام, طرح وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين للرجال والنساء, تشمل تخصصات الدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، والجغرافيا ، ونظم المعلومات الجغرافية ، وعلم الاجتماع ، والاتصال وتقنية المعلومات ، والرياضيات ، والكيمياء ، والأحياء ، والطب ، وطب الأسنان ، والتمريض ، والعمارة والتخطيط ، والتصاميم ، والصيدلة ، وسيتم تقديم طلبات الالتحاق لهذه الوظائف ابتداءً من اليوم وحتى الـ 11 من شهر شعبان الحالي من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

وأوضح مدير عام العلاقات والاعلام والمتحدث الاعلامي بالجامعة م. طفيل اليوسف, أنه يشترط لشغل هذه الوظائف الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها من قبل وزارة التعليم, وأن تكون الدراسة في جميع المراحل وبالتفرغ التام ، وأن لا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية ،كما يجب أن لا يكون المتقدم على رأس العمل في أي جهة حكومية ، وأن يحمل المتقدم شهادة التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الوظائف الصحية، كما يجب رفع جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً بصيغة الـ (pdf) فقط .