مدير عام صحة الرياض يصدر عدد من القرارات الادارية

متابعات -فجر

أصدر المدير العام للشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتورناصر الدوسري عددا من القرارات الإدارية وذلك لتحسين مستوى أداء الخدمات الصحية بمنطقة الرياض وقد تضمنت القرارات دمج إدارة شئون الموظفين وإدارة التعاقد وإدارة التشغيل الذاتي في إدارة واحده بمسمى إدارة خدمات الموارد البشرية وتكليف الأستاذ حسين بن صنيتان الحربي مديرا لها .

وقرر إعادة تسمية إدارة تخطيط الموارد البشرية بدلاً من أدارة تخطيط القوى العاملة وتكليف الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن السنيدي مديرا لها .

كما اصدر مدير صحة الرياض قرارا بإستحداث إدارة التواصل الداخلي وتكليف الأستاذ فارس بن ضاوي البقمي مديراً لها ،وقد وجه الدكتور الدوسري المكلفين الجدد ببذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين من خلال المتابعة والإشراف المستمر من قبلهم والاهتمام بمصلحة المريض والمراجع .

واكد مدير صحة الرياض على حرص الوزير ونائبيه على الارتقاء بالخدمات للمرضى والاهتمام بالكوادر المؤهلة في قيادات الشؤون الصحية وذلك للنهوض بالخدمات الصحية .

من جانب أخر عبر المكلفين الجدد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمدير عام صحة الرياض والمساعد للموارد البشرية على الثقة الممنوحة لهم سائلين المولى عز وجل إن يعينهم على مهمتهم الجليلة وان يكونوا عند حسن ضن الجميع