وفد من البنك الدولي يزور محطة الفحص الفني بالرياض

متابعات _فجر

قام وفد من البنك الدولي بزيارة الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات ومحطة الفحص الفني بالرياض.

وتجول الوفد يرافقهم مدير إدارة السلامة المرورية بمرور منطقة الرياض العقيد سند السند ومندوب من هيئة النقل مؤخراً، في أقسام الإدارة العامة للفحص شملت مركز الصيانة والدعم اللوجستي ، وتقنية المعلومات والحاسب الآلي ،فيما اطلعوا في محطة الفحص الفني بالرياض على عمليات فحص السيارات واستمعوا إلى شرح عن الإجراءات التي تشملها نقاط الفحص،وسخرت لها أجهزة ومعدات تدار وتراقب بواسطة الحاسب الآلي لكشف مواطن الخلل في السيارات.

وأشاد الوفد الزائر، بدقة العمل وشمولية نظام الفحص الفني التي تتقدم على أنظمة عالمية في نفس المجال، مؤكدين أن برنامج الفحص الفني للسيارات بالمملكة يأتي في طليعة مراكز الفحص على مستوى العالم وعدوه أنموذجاً لتطبيقه على مستوى دولي .

وأشار رئيس الوفد،إلى أهمية التعاون المشترك لا سيما في رفع مستوى السلامة في المركبات خاصة فئة الشاحنات، في الوقت الذي تطبق فيه محطات الفحص الفني بالمملكة أفضل الممارسات العالمية في مجال فحص المركبات .

يذكر أن منشآت وبرنامج الفحص الفني الدوري للسيارات بالمملكة التي تطبق أعلى معايير الفحص،عضو بالمنظمة العالمية لمهندسي السيارات ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.