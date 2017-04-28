الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

متابعات -فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ، ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية والسواحل الجنوبية منها.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ، تبوك ، حائل ، القصيم ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الرياض ، الشرقية) وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر,جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة,وارتفاع الموج من متر إلى مترين ,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ,بيمنا تكون على الخليج العربي,شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة ,وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.