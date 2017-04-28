10نصائح تعزز جمال إطلالتك

متابعات_فجر

لاتملك المرأة العصرية الوقت الكافي للاهتمام بجمالها والعناية ببشرتها، لكن هذا لا يعني أن عليها إهمال نفسها في هذا العصر الذي بات فيه المظهر الجميل والإطلالة المتألقة أساسيي والحل هو في إيجاد حيل جمالية تعزز جمال الإطلالة بأقل وقت ممكن.

اصقلي رموشك

تشعرين بالتعب، ونظرتك تبدو ذابلة؟! انعشي ملامح وجهك الناعسة باستعمال الماسكارا السوداء لصقل الرموش العليا، واختاري ماسكارا ملوّنة للرموش السفلية كالأزرق، البرغندي، الأخضر، والأصفر النابض.

حدّدي خط الرموش السفلية بلون مطابق للماسكارا الملوّنة الذي تختارينه لتلوين رموشك.

الألوان الحيادية

عندما نقول «ألوان حيادية» نعني بها مشتقات الألوان الترابية التي تندرج من البيج الفاتح إلى البني فالبرونزي، وهي ألوان دافئة تلائم كل ألوان السحنة، وتنسجم مع كل الأزياء والمناسبات المختلفة. ميزة الألوان الحيادية أنها سهلة الاستعمال وتجنّبك الوقوع في الخطأ عند تطبيقها، ويسهل تمويهها ومزجها مع كل الألوان الأخرى، كما أنها تتّحد بامتياز مع البشرة من دون أن تترك خطوطًا مزعجة.

تنظيف البشرة وإنعاشها

لا تضيّعي الوقت باستعمال مستحضرات عدّة لتنظيف بشرتك وإنعاشها، بل اكتفي باستعمال غسول منظف تضمّ تركيبته حمض الساليسليك لأنه مثالي في تنظيف المسامات وتجديد خلايا البشرة، ما يغنيك عن استعمال التونيك. يمكنك أيضًا، استعمال المياه المنظّفة والمنقيّة المتعدّدة الاستخدام التي تصلح لتنظيف الوجه، الشفاه، والعينين.

العناية بالأظافر

لا تملكين الوقت للعناية بأظافرك، اكتفي بتنظيفها، وضعي طبقة من الطلاء الشفاف الذي يغذّي الأظافر ويقويها.

Tip : مرّري القلم الأبيض المخصّص لتلوين أسفل الأظافر والذي يكسب أظافرك مظهرًا أنيقًا كما لو أنك قمت بطليها معتمدة الأسلوب الـ«مانيكور» الفرنسي French-Manicure.

اللون البرونزي

إذا كنت في عجلة من أمرك في الصباح، وتريدين إضفاء الألق على ملامح وجهك في خمس دقائق، استعيني بالبودرة البرونزية لتظليل جفونك ونحت ملامح وجهك، ثم امزجيها مع لمسة من ملمّع الشفاه وغلفي بها شفتيك.

يمكنك استبدال البودرة البرونزية بأحمر الخدود القشدي Cream Blush باللون البرونزي لتحقيق الغاية نفسها، إذ إن من السهل استعمال أحمر الخدود على الشفاه.

غسل الشعر

اكتفي بغسل خصلاتك الأمامية حيث تكثر الإفرازات الدهنية بدلًا من غسل كامل شعرك عندما تكونين على عجلة من أمرك، أو نظّفي شعرك باستعمال الشامبو الجاف الذي لا يحتاج إلى التفويح.

تجفيف الشعر

لتجفيف شعرك بسرعة، لفّيه بالمنشفة بينما ترتدين ملابسك، فالمنشفة تمتص البلل الزائد من خصلاتك، وتسهّل تجفيفها في وقت أقصر، ما يخفف أيضًا من أضرار حرارة «السشوار».

ترويض الخصلات المتمرّدة

وفّري الوقت واستعمال مستحضر التصفيف في آن واحد بتدليك خصلات شعرك المتمرّدة بما تبقى على يديك من كريم أو مصل عناية بعد توزيعه على وجهك، فمستحضرات العناية بالوجه مثالية لترويض الشعر أيضًا.

يمكنك تدليك يديك بما تبقى عليهما من كريم بعد ترطيب وجهك أو شعرك، بهذه الطريقة تحافظين على نعومتهما وتوفّرين استعمال كريم اليدين.

مزيل الرائحة

معظم أنواع المستحضرات المزيلة للرائحة والمضادة للتعرّق تترك آثارًا على الملابس حتى لو كان لونها شفّافًا، أو كانت مصمّمة ضد البقع، والسبّب في معظم الوقت أننا نرتدي ملابسنا فور استعمالها ولا ننتظر جفافها كليًا.

بعد توزيع مزيل الرائحة، ضعي محرمة ورقية تحت كل إبط بينما تقومين بتجميل وجهك أو ترتدين ملابسك السفلية، المحارم الورقية تساعد على امتصاص فائض السائل المزيل للرائحة وتساعد على جفافه بسرعة فلا يلطّخ الملابس.

تجنّبي انتفاخ الجفون

بدلًا من بذل مجهود لتلطيف الجفون المنتفخة، وهدر وقتك الثمين في وضع شرائح الخيار أو كمّادات الشاي المثلّجة، بكل بساطة، تجنّبي الأسباب التي تؤدي إلى انتفاخ الجفون، واستعملي كريم العناية بالعينين المتوافر في صيغة سائلة أو هلامية، لكن احفظيه في البرّاد لأن استعماله باردًا يلطّف الجفون ويُنعش النظرة.

خلال النهار، أكثري من شرب الماء (ثلاثة ليترات

في اليوم). في المساء، امتنعي عن تناول المقالي والمأكولات المالحة لأنها تؤدي الى احتباس السوائل حول العينين، ما يسبب انتفاخ الجفون.

نامي ورأسك مرفوع فوق وسادة عالية (أعلى من باقي جسمك بقليل) ،إذا كان انتفاخ الجفون بسبب حساسية معيّنة، راجعي طبيب العيون.