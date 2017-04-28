الرئيس الأمريكي :إتخاذ قرارًا مهمًا بشأن اتفاق باريس للمناخ قريبًا

فجر_واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قريبًا قرارًا مهمًا بشأن اتفاق باريس حول تغير المناخ.

ونعت ترامب في خطابه أمام حشد كبير في ولاية بنسلفانيا بمناسبة مرور أول 100 يوم على توليه الرئاسة اتفاق باريس بأنه “أحادي الجانب” وقال إن الولايات المتحدة دفعت “مليارات الدولارات” من أجل الاتفاق بينما لم تدفع دول أخرى شيئًا.

وعن الوضع في كوريا الشمالية أفاد الرئيس الأمريكي أن نظيره الصيني شي جينبينج أبدى رغبته في الاهتمام بهذا الأمر، مبينًا أن الصين لديها نفوذًا هائلاً، وسنرى ما سيحدث.

وعدّ الرئيس الأمريكي أن الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران يسئ إلى مصالح الولايات المتحدة، لأنه يؤثر سلبيًا على الاقتصاد الأمريكي.

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ( نافتا ) أكد ترامب أنه سيعيد التفاوض حولها، موضحًا أنه “إذا لم نتوصل إلى اتفاقية جيدة وعادلة بالنسبة لبلادنا وعمالنا سنلغيها”.

وأكد ترامب أن السوق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية انتعشت بشكل كبير وتم إيجاد 48 ألف فرصة عمل جديدة منذ توليه الرئاسة.

وفيما يخص الناحية الأمنية في الولايات المتحدة، أبدى الرئيس الأمريكي عزمه على محاربة الجريمة في البلاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح ترامب أنه منذ انتخابه، تم تسجيل انخفاض غير مسبوق بنسبة 73 % في عدد المتسللين عبر الحدود الجنوبية للبلاد ، مؤكدًا أنه يتم العمل على مدى الساعة لحماية البلاد من الإرهاب.

وفيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية ( أوباما كير ) قال ترامب إنه يعمل على إنقاذ نظام الرعاية الصحية للأمريكيين، ومنحهم حرية اقتناء التأمين الصحي الذي يريدونه.