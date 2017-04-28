أعراض وأسباب الانزلاق الغضروفي للفقرات الظهر

متابعات-فجر :

أعراض انزلاق الفقرات يُعرف مرض انزلاق الفقرات على انه انزلاق احد فقرات الظهر على الفقرة التي تليها، وفي اغلب الأحيان يحدُث هذا العرض للفقرات القطنية، ويقصد بالفقرات القطنية بالفقرات التي تقع أسفل الظهر، وتتفاوت احتمالية حدوثها باختلاف الفئة العمرية، فهي شائعة لدى كبار السن، وعلى العكس فهي نادراً ما تصيب صغار السن، ويزيد احتمالية حدوثها عند الأشخاص الذين يداومون على الرياضيات الخطرة. وألان دعنا نقف على كيفية حدوث الانزلاق الغضروفي، بشكل عام الفقرة في جسم الإنسان تتكون من مكونين رئيسيين وهما الفقرة والبروز ألشوكي ويربط بين هاذين المكونين حلقة دائرية يمر عبرها النخاع ألشوكي، ومن طرفيها بروز خلفي، وللحفاظ على ثبات ودعامة العمود الفقري، فأن هذه الفقرات ترتبط فيما بينها بأربطة، فعندما تنزلق الحلقة الدائرية كسر بشكل كامل يؤدي بدوره إلى انزلاق الفقرات، بحيث تنزلق الفقرة التي تصيبها المشكلة على التي تليها، وهذا هو السبب الرئيسي للانزلاق الغضروفي، ولكن عند تأكل الفقرات فان الانزلاق في الفقرة يحدث غالباً دون أن يصيبه أي كسر. وهنالك أسباب عدة تساهم في انزلاق الفقرات وهي على النحو الأتي: أ‌- حالات السقوط من مكان مرتفع والكسور الناتجة عن حوادث السير ودفع قوة اكبر من مقاومة الجسم، وهذا النوع من الكسور يُسمى بالانضغاطي الذي يترك ضرراً كبيراً على فقرات أسفل الظهر ب‌- ممارسة التمارين الرياضية الخاطئة او الرياضات التي تكون بصفتها خطرة والتي تجعل من العمود الفقري أكثر عرضةً للانزلاق كرياضات الجمباز ت‌- الأمراض التي تُصيب العظام ومن أشهر هذه الأمراض هشاشة العظام الناتج عن مشكلات في كثافة العظم ث‌- ومن الأسباب الأكثر انتشارً لدى كبار السن تأكل المفاصل، الناتج عن تأكل المفصل صغير الحجم المتواجد بين الفقرات القطنية للعمود الفقري، وهذا يقود إلى الحد من المسافة الفاصلة بين الفقرات، ومع مرور الزمن، يتسبب في انزلاقها ج‌- الأمراض والأورام السرطانية ولكن هنالك مراحل لانزلاق الفقرات في جسم الإنسان وهي على النحو الأتي: أ‌- المرحلة الأولى إذا سحل الانزلاق نسبة 0-25% ب‌- المرحلة الثانية إذا سجل الانزلاق نسبة 25-50% ت‌- لمرحلة الثالثة إذا سجل الانزلاق نسبة 50-75% ث‌- المرحلة الرابعة إذا سجل الانزلاق نسبة 75-100% أما أعراض الانزلاق الغضروفي أو انزلاق الفقرات وما ينتج عنه فهي على النحو التالي: أ‌- الآلام متناوبة أسفل منطقة الظهر وربما تمتد إلى منطقة الفخذين ب‌- انحناء في منطقة أسفل الظهر خصوصاً اذا كانت نسبة الانزلاق عالية جداً ت‌- خدر ونمنمة متناوبة في أسفل الظهر والتي من الممكن أن تمتد حتى منطقة القدمين ث‌- بعض الالتهابات ومضاعفتاها والانتفاخ في بعض الأحيان خصوصاً في المنطقة المصابة ج‌- مشكلات صحية أخرى.