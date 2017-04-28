وفاة 3 أشخاص جراء الفيضانات والسيول بشرق أوروبا

متابعات-فجر :

غمرت مياه الأمطار الشوارع والطوابق السفلية بالمباني في سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا مطلع الأسبوع (عطلة نهاية الأسبوع في تلك الدول) مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رجلين في سيارة مخصصة للطرق الوعرة اقتحما مجرى مائي في قرية اوتشودنيكا شمالي سلوفاكيا الليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. واستطاع الرجلان الخروج من السيارة لكن تياراً مائياً آخر جرفهما.واستطاع أحد الرجلين ويبلغ من العمر 41 عاماً الإمساك بشجرة والتشبث بها ولكن زميله البالغ من العمر 60 عاماً غرق وتم العثور على جثته بعد ساعتين.وعلى بعد نحو 30 كيلومتراً من جنوبي سلوفاكيا، انتشلت جثة رجل 65 عاماً من نهر في قرية هوفوزنيتشا مساء الجمعة.وتم الإبلاغ عن ثالث حالة وفاة بعد أن ذهبت مجموعة من الأشخاص لممارسة رياضة التجديف في نهر فان في سلوفاكيا، على الرغم من صدور تحذيرات بعدم فعل ذلك. وسقط شخص 45 عاماً من قارب صغير في المياه، وتم انتشاله ولفظ أنفاسه بعد ذلك بعد أن باءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل.يذكر أن الأمطار الغزيرة في المناطق المجاورة من جمهورية التشيك وبولندا ترافقت مع ذوبان الثلوج في الجبال لترفع منسوب مياه الأنهار والمجاري المائية الأخرى أمس الجمعة.وعملت فرقة إنقاذ باستمرار على بناء سدود باستخدام أكياس الرمل وضخ المياه خارج الأماكن المنخفضة وتأمين الشوارع والجسور.وانحسرت مستويات المياه بشكل بطيء في جميع المناطق في وقت متأخر.