“مدني مكة” ينقذ 5 أشخاص إثر اندلاع حريق في شقة بعمارة سكنية بحي الشرائع

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الدفاع المدني بـمكةالمكرمة من إنقاذ خمسة أشخاص جراء حريق نشب في شقة بـ عمارة سكنية بحي الشرائع.

وكانت عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغًا مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي الشرائع مخطط رقم ٩، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في شقة خالية من السكان بالدور الأول من عمارة سكنية مكونة من دورين مأهولة بالسكان، وتم اقتحام الموقع عن طريق وحدات الإنقاذ وجرى إخلاء خمسة أشخاص من ساكني الدور الثاني لمواقع إخلاء آمنة نظراً لارتفاع تركيز الأدخنة المنبعثة من الشقةموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحادث عن طريق وحدات المكافحة دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وأشار المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.