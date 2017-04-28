“شرطة الرياض” القبض على مواطن يهدد المارة بسلاح ناري في الشارع العام

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض ، أنه تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض عدة بلاغات عن قيام أحد الأشخاص يستقل مركبة من نوع فورد تورس – بدون لوحات -بإشهار سلاح ناري نوع مسدس على المارة في الشارع العام، وجرى على الفور تكليف الفرق العامله في الميدان بالتعامل مع البلاغ،حيث تم رصد المركبة متوقفه في أحد الشوارع العامة بحي الحمراء شرق العاصمة الرياض وجرى التعامل مع المطلوب بما يقتضيه الموقف وضبطه بدون وقوع أي إصابات – و لله الحمد – حيث وجد بحالة غير طبيعية ( سعودي في العقد الثالث من العمر ) و بتفتيش المركبة عثر بها على سلاح ناري نوع مسدس – غير مصرح – و عدد من الطلقات وزجاجة شراب مسكر خارجي بها الربع. وتم تسليم الشخص لمركز الشرطه المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق نظام الإجراءات الجزائية بحقه وادارة مرور منطقة الرياض لتطبيق نظام المرور بحقه لقيادته المركبة وهو بحاله غير طبيعية.