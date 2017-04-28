سوريا.. مقتل 8 متطوعين للدفاع المدني في غارة جوية على “ريف حماة الشمالي “

متابعات-فجر :

قال الدفاع المدني السوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس السبت، “إن 8 متطوعين قتلوا عندما استهدفت ضربة جوية مركزاً له في ريف حماة الشمالي”.



ويعمل الدفاع المدني السوري، المعروف أيضاً باسم (الخوذ البيضاء)، في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “إن مركز الدفاع المدني المستهدف يقع في بلدة كفر زيتا بريف حماة الشمالي، وإنه تعرض لقصف جوي وصاروخي عنيف أمس السبت”.

ويشن الجيش السوري، مدعوماً بضربات جوية روسية وفصائل مسلحة تدعمها إيران، حملة ضد مناطق المعارضة شمالي مدينة حماة التي تسيطر عليها الحكومة السورية في مواجهة مكاسب حققتها المعارضة الشهر الماضي.