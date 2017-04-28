مدني الجموم يخمد حريق في حوش أعلاف

متابعات – فجر

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الجموم اليوم من إنقاذ 1500 رأس من الأغنام، بعد اندلاع حريق في حوش أعلاف تقدّر مساحته بنحو 10 آلاف متر مربع؛ نتيجة صاعقة رعدية.

وذكر متحدث الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن بلاغاً ورد للعمليات الموحدة عن اندلاع حريق في حوش يحتوي على أعلاف زفيه عدد من الأغنام، حيث تم تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمدني الجموم، وعند الوصول كانت ألسنة اللهب تتصاعد من داخل حوش تقدر مساحته بـ ١٠ آلاف متر مربع، ويحتوي بالداخل على كمية من الأعلاف اندلع بها الحريق.

وأضاف: عملت الفرق إلى الحد من انتشار الحريق صوب المنطقة التي يتواجد بها عدد كبير من الأغنام وعملت ساتر من المياه، بينما باشرت فرق عمليات إخماد الحريق من ثلاث محاور لتتمكن من السيطرة على الحريق وإخماده دون تسجيل أي خسائر في الأغنام التي يصل عددها إلى ١٥٠٠ رأس، فيما كشفت المعلومات الأولية أن أسباب الحريق صاعقة رعدية.