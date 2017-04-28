غدًا.. حائل تستقبل أميرها الجديد

متابعات – فجر

تستقبل حائل يوم غدٍ الأحد أميرها الجديد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد، وسيخرج أبناء حائل في استقبال أميرها الذي أسر القلوب بعطفه وإنسانيته في العمل التنموي والمجتمع.

ويشكل تعيين أمير منطقة حائل تتويج لسنوات من العمل والجهد والإبداع قضاها مع أمير المنطقة السابق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، في البناء والتشييد والتطوير ليضع في المنطقة أساساً قويا من السلوك والتنظيمات الإدارية في كافة قطاعات المنطقة ومؤسساتها الحكومية والاقتصادية والاجتماعية ترسيخا للمكانة التاريخية العريقة للمنطقة.

من جانبه، عبّر المسؤولين والأهالي بحائل، عن فرحتهم الكبيرة باستقبال أمير منطقة حائل لتسلّم مهام عمله في إمارة المنطقة ولإكمال مسيرة الخير والعطاء والنماء في ظل حكومتنا الرشيدة.

وفي نفس السياق، سيستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل بعد صلاة مغرب يوم غد الأحد في قصر أجاء جميع المهنئين من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز وأمراء العشائر ومسؤلي الإدارات الحكومية والوجهاء والأعيان وكبار المسؤلين.