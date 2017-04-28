روسيا: نشر صواريخ أمريكية في بولندا ورومانيا انتهاك لمعاهدة الأسلحة النووية

وكالات – فجر

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت إن قيام الولايات المتحدة بنشر أنظمة دفاع صاروخية باليستية في رومانيا وخططها لنشر أنظمة دفاعية إضافية في بولندا يمثل انتهاكا لمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى.

وأكدت إن تلك الخطط انتهكت معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى التي وقعت عليها واشنطن والاتحاد السوفيتي السابق أواخر ثمانينيات القرن الماضي في محاولة للحد من استخدام الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى.

وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني “الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن هذه مخالفة جسيمة لالتزامات معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى”.

وبدأت الولايات المتحدة منذ نحو عام تشغيل حائط صاروخي في رومانيا بقيمة 800 مليون دولار وتخطط لإنشاء موقع آخر في بولندا معتبرة أن ذلك ضروري للدفاع عن نفسها وعن أوروبا ضد ما تسميه دولا مارقة. وفي عام 2016 قال الكرملين إن هذا الحائط يستهدف تقويض فاعلية الترسانة النووية الروسية.