“نورني” يحقق للمرأة دخول الملاعب الرياضية لفعاليات علمية وترفيهية

الرياض – عبدالرحمن العامري



بتكلفة صفرية انطلقت فعاليات ملتقى “نورني” الترفيهي العلمي العائلي يوم الجمعة الثاني من شعبان الجاري وسط حضور كبير يعد بلآلاف تزامناً مع اليوم العالمي لـ الدي إن اي (DNA) بإشراف الاستشارية الدكتورة مرام العتيبي ومشاركة فرق تطوعية من كلا الجنسين واشرف على التنظيم كوادر من جامعة الملك سعود بالتعاون مع الهيئة العامة للترفية و الذي تنتهي فعالياته يوم الاحد الرابع من شعبان الجاري.

فيما يحقق “نورني” سابقة هي الاولى في المملكة حيث تشارك المرأة وتمثل جهات رسمية وخيرية وخاصة ويسمح لها دخول المنشئات الرياضية في السعودية حيث وقع اختيار اقامة الملتقى على ارضية الاستاد الرياضي لجامعة الملك سعود، وتبدأ الفعاليات من الساعة الخامسة مساءً ليستمتع الزوار بكافة الفعاليات الترفيهية والتعليمية الممزوجة بالطابع العلمي المفيد لكافة افراد العائلة.

واكدت الدكتورة مرام العتيبي في حديث لها على ان هذا الملتقى يعد الاول من نوعه في السعودية بهذا الحجم فلا يوجد ملتقى يتناول العلوم الطبيعية والمعارف العلمية من طبية او تقنية حديثة ويقدمها بشكل ترفيهي تتناسب مع كافة افراد العائلة في السعودية، حيث شارك المسرح بفعاليات منوعه ومستمرة كما اتيحت الفرصة للزوار بتنفيذ تجارب مخبرية واكتشافات علمية، كما قدم الملتقى خبرات طبية مثل خياطة الجروح وكيفية القيام بالاسعافات الاولية، وعلم التشريح والجراحة بالمناظير ومراحل نمو الجنين، والتعرف على الحمض النووي DNA.

واشادت الدكتورة العتيبي بمشاركة شركة تطوير للخدمات التعليمية بفعالية القبة الفلكية لتقدم لزوار الملتقى رحلة استكشافية ممتعة لعالم الفضاء وبأحدث الاكتشافات المعاصرة، فيما قدمت جمعية المناظير السعودية الفرصة لطلاب المدارس متكفلة برسوم الدخول لهم للستفادة من العروض التعليمية المتاحة للاطفال للتعرف على تجربة الجراح في غرف العمليات.

واكدت العتيبي على ماقدمه جناح مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة والابداع من نشاط علمي ترفيهي حقق حضوراً لافتا حيث تم تقديم ورش عمل تفاعلية في مجالات العلوم والتقنية، كما قدمت شركة التعليم الحاضر ورش عمل عن الروبوت ( الانسان الالي التعليمي )، بالاضافة الى ان فاب لاب Fab Lab الذي قدم عروض طباعة ثلاثية الابعاد وورش عمل لصقل مهارات الاطفال، وشاركت مشكاة للطاقة الذرية والمتجددة العديد من الانشطة بالاضافة لتقديم عروض وتجارب لتوعية المجتمع عن الطاقة الذرية والمتجددة.

كما قدم فريق xbox التابع لمايكروسوفت شرحاً تطبيقياً لابرز الالعاب واهم اسرار الفوز بها خاصة ذات الطابع العلمي، كما قدم 4wheel sation عروض رائعة لتجربة السيارات، بالاضافة الى وجود عروض مسرحية مختلفة باوقات محددة اثناء الفعالية عن الطاقة والتعليم والنانو.

“نورني” وفر لزوارة جميع الخدمات التي تحتاج لها العائلة بالاضافة الى منطقة خاصة للمشروبات بجميع انواعها ومنطقة لعربات الاطعمة المتنقلة.

أكدت الدكتورة العتيبي على شكرها وتقديرها لمشاركات المهتمين من الاعلاميين افراداً او جهات، بالاضافة الى شكرها الخاص للفرق التطوعية المشاركة وما يقدمونه من استقبال وترحيب بالضيوف والزوار والعمل على التنظيم والتنسيق لتوفير ارقى الخدمات لزوار “نورني”.

يذكر ان المتلقى يهدف للمشاركة والتعريف باليوم العالمي للحمض النووي DNA وذلك لنشر الوعي بين افراد المجتمع بأساليب علمية و معرفية ممتعة تتناسب وجميع افراد العائلة وذلك لتنمية حب العلم والاكتشاف، كما يسعى الملتقى الى توجيه الطاقات الابداعية لشبابنا نحو التعلم بالترفية كأحد ابرز التوجهات التعلمية الحديثة والمجدية والتي تنسجم و‬توجّهات ‬المملكة ‬التطويرية‬ في ‬ظلّ ‬برنامج ‬التحوّل‬ الوطني 2020‬. ‬

وللتعرف اكثر على الفعاليات المصاحبة يمكنكم زيارة حساب الفعالية في توتير @enlightme_sa.