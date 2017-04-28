رغم الحظر…تظاهر مئات المناهضين لبوتين في موسكو

متابعات-فجر:

قام المئات من أنصار المعارضة على المظاهرات ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في موسكو، السبت.

وانتشر رجال شرطة، فيما اصطف المحتجون خارج أحد مكاتب الادارة الرئاسية، لتقديم خطابات لبوتين، يطالبونه فيها بالعدول عن خوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2018.

وأعلن منظمون من جماعة “أوبن” الروسية الحقوقية، اعتقال العشرات، خلال حملات مماثلة في مدن رئيسية أخرى.

وأضافت الجماعة الحقوقية أن 30 شخصاً على الأقل اعتقلوا في مدينة سان بطرسبرغ وحدها.

ولم يعلن بوتين بعد بشكل علني، إذا كان سيخوض الانتخابات العام المقبل لولاية رابعة أم لا، رغم أن الكثيرين في روسيا يتوقعون أن يخوض الانتخابات.