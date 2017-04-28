استئناف حركة الطيران في مطار برلين عقب توقف مؤقت بسبب حقيبة مشبوهة

متابعات-فجر:

استؤنفت حركة الطيران في مطار برلين-تيجل بالعاصمة الألمانية اليوم عقب توقف مؤقت بسبب حقيبة مشبوهة.

وقال متحدث باسم الشركة المشغلة للمطار إنه تم وقف حركة الطيران عقب اكتشاف حقيبة متروكة في صالة بالمطار قبل ظهر اليوم.

وتسبب التوقف المؤقت في إرباك حركة الطيران، حيث تم تحويل مسار الطائرات التي كان من المقرر أن تهبط في مطار برلين-تيجل في هذا التوقيت إلى مطارات أخرى شمالي ألمانيا، من بينها مطار شونفيلد في برلين، حسبما صرح المتحدث باسم الشركة المشغلة للمطار.

وبحسب بيانات الشرطة، توجه خبراء من مكتب الشرطة الجنائية المحلي بولاية برلين إلى المطار لفحص الحقيبة، وتم إخلاء الصالة وإغلاقها أمام الركاب.