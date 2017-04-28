تعرف على متحف اللوفر بـ”باريس”

متابعات-فجر:

يعتبر متحف اللوفر معرض ومتجر فى شكل متحف أفتتح عام 1978 على مساحة 10000 متر مربع ويحوى صالات بيع وعرض التحف الراقية من مختلف أنحاء العالم من العصور القديمة حتى 1960, ومعرض اللوفر للأنتيكات يحتوى على أكثر من 250 قطعة انتيك وتحفة موزعة على 3 طوابق والكثير من صالات العرض، ويقدم المعرض مجموعة واسعة لتلبية رغبات كل من يبحث على قطعة قديمة من أثاث أو تحفة او لوحة او قطعة مجوهرات، ويعتبر هذا المعرض فريد من نوعه فى أوروبا الذى يجمع كل هذه التحف تحت سقف واحد ليتردد عليه كل هواة جمع التحف والمجموعات الخاصة.