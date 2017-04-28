حجب موقع ويكيبيديا بـ”تركيا” يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي

متابعات-فجر:

قامت السلطات التركية، فجر اليوم، بحجب موقع ويكيبيديا الموسوعي الإلكتروني، الأوسع انتشارا بين موسوعات الإنترنت، داخل البلاد.

ولم يتضح سبب الحجب حتى الآن.

وقالت جماعة “توركي بلوكس” إن الموقع حُجب منذ الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينيتش، بأمر من السلطات التركية.

ولم يتمكن أي من سكان مدينة اسطنبول من الدخول على الموقع منذ الصباح دون استخدام تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة.

وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية إنه “بعد الإطلاع على التحليلات التقنية والاعتبارات القانونية الواردة في القانون رقم 5651 (المنظم للإنترنت)، تم اتخاذ إجراء إداري ضد هذا الموقع.”

وأكدت “توركي بلوكس” ووسائل إعلام تركية أنه يتعين تأييد إجراء حجب ويكيبيديا بقرار محكمة تركية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تردد هذه الأنباء، وسط تحليلات من بعض المستخدمين الذين يرون أن حجب ويكيبيديا يأتي في إطار مواجهة الانتقادات التي تتعرض لها صفحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويأتي القرار بعد تمرير تعديلات دستورية مثيرة للجدل عبر استفتاء عام، أُجري في تركيا في 16 أبريل الجاري، بأغلبية محدودة للغاية. من شأن هذه التعديلات توسيع نطاق سلطات الرئيس التركي، وأدى إلى انقسام حاد في الرأي العام في البلاد.

وكانت تركيا قد طبقت حظرا مؤقتا في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما حول العالم، من بينها فيسبوك وتويتر، خاصة في فترات الاحتجاجات، وتعرُض البلاد لهجمات إرهابية.

وأنكرت الحكومة في أنقرة في وقت سابق تبنيها ممارسات رقابة على الإنترنت، مبررة الانقطاع الذي تتعرض له الخدمة بأنه نتيجة دخول أعداد كبيرة على مواقع بعينها عند وقوع أحداث هامة.

وتعرض موقع ويكيبيديا للحظر في بلدان أخرى، من بينها حظر مؤقت في روسيا، وحظر متكرر في الصين.