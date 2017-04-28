وزارة الحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح خدمات المعتمرين

واس-فجر:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح منظمي خدمات المعتمرين , وطلبات تأهيل الوكلاء الخارجيين إلكترونياً , في ظل رؤية المملكة 2030 نحو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي لأداء مناسك العمرة , وزيارة المسجد النبوي الشريف .

وتأتي مبادرة الوزارة نحو تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير حزمة من الخدمات المتعددة والمتنوعة لكافة شرائح المعتمرين والزائرين .

ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات الراغبة في التقديم الدخول للبوابة الإليكترونية لوزارة الحج والعمرة www.haj.gov.sa واستكمال متطلبات التصاريح .

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