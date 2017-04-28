تقنية الخرج تطرح فرص وظيفية لخريجيها

متابعات _فجر

تطرح الكلية التقنية بالخرج غداً الأحد فرص وظيفية لخريجيها بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص من خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه الكلية بمقرها في مدينة السيح.

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين سعود بن ذياب الذياب أن الملتقى يعرض مجموعة من الفرص الوظيفية بهدف تحقيق معادلة التوطين وتلبية احتياجات طالبي العمل من خريجي الكلية لمساعدتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة بالقطاع الخاص.

وبين أن الكلية تحرص على تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة كحلقة وصل بين طالبي العمل من خريجي الكلية ومنشآت القطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة ، ضمن استراتيجيتها

لتأهيل شباب الوطن والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات ، من خلال التوظيف المباشر لطالبي العمل في ملتقيات ومعارض التوظف التي تنظمها الكلية بصفها دورية, مشيراً إلى أن إدارة شؤون الخرجين بالكلية ستقوم بمتابعة إجراءات توظيف المقبولين من طالبي العمل والتأكد من توظيفهم حسب التخصصات التي تقدموا لها.