زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب وسط اندونيسيا

متابعات _فجر

ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على سلم ريختر، اليوم، وسط اندونيسيا وسط مخاوف من حدوث موجات مد عالي “تسونامي”.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الأندونيسية أن زلزالاً عنيفا بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة “سولاوسي الشمالية” الواقعة وسط الأرخبيل صباح اليوم، محذرة من احتمال حدوث موجات “تسونامي”.

وأوضحت أن مركز الزلزال جاء على بعد 246 كم شمال غرب جزيرة سانجيه وعلى عمق 48 كم تحت قاع البحر.

ولم ترد أنباء فورية عن حجم الخسائر البشرية أو المادية التي لحقت بالمناطق التي ضربها الزلزال.