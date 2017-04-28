خلطة طبيعية لمنع تشقق كعبي القدمين

متابعات _فجر

تعاني بعض السيدات من تشقق كعبي قدمتم ، فهذا القناع الطبيعي الذي يرمّم تشققات أو تفسّخ كعبي القدمين:

امزجي ملعقة من النشاء مذوّبة بملعقتين من الماء البارد، ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، رأس بطاطا مسلوق ومهروس، ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من عصير التفاح، وملعقة كبيرة من الغليسرين.

غلفي كعبي قدميك بهذا المزيج، ولفّهيما بالنايلون اللاصق، واتركي القناع لمدّة 15 دقيقة ، ثم اغسلي قدميك بالماء الفاتر، وجفّفيفهما جيّدًا.

استعملي هذا القناع المرطب والملطف مرتين في الأسبوع للمحافظة على نعومة قدميك، ولا تنسي أهمية ترطيبهما يوميًا بكريم مليّن ومغذّ.