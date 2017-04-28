مقتل العشرات من عناصر داعش شمالي العراق

متابعات _فجر

قتل 50 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها يوم الجمعة :” إن فرقة المشاة الخامسة نفذت عملية استباقية لتطهير منطقة مطيبيجة من عناصر التنظيم الإرهابي التي تسللت إليها وتمكنت، بدعم من طيران الجيش، من قتل 50 عنصرًا من داعش وتدمير أكثر من 30 سيارة وأكداس من العتاد”.

وفي الأنبار قتل 13 عنصرًا من داعش جراء قصف طيران التحالف الدولي لمواقع التنظيم.

وقال مصدر أمني:” إن طيران التحالف الدولي قصف مقر ما يعرف بالشرطة التابع للتنظيم في مدينة عنه بالرمادي غربي العراق، ما أسفر عن مقتل 13 من عناصر داعش.

في سياق متصل أصيب ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في حي الفرات غربي بغداد، كما أصيب ثلاثة من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في منطقة أحمد السهيل جنوبي العاصمة العراقية بغداد.