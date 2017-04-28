كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية من “إجراءات عقابية شديدة” بعد إطلاقها صاروخًا بالستيًا

متابعات _فجر

أدانت كوريا الجنوبية بشدة إطلاق جارتها الشمالية صاروخًا بالستيًا ، محذرة بيونغ يانغ من أنها ستواجه “إجراءات عقابية شديدة” إذا واصلت استفزازاتها العسكرية وعارضت نزع السلاح النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية جو جون هيوك في بيان اليوم :” إن كوريا الشمالية أجرت ثلاث مرات استفزازات صاروخية خلال شهر أبريل الجاري”، مشيرًا إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية يمثل انتهاكًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديدًا خطيرًا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

وأضاف أن “الاستفزاز الكوري الشمالي جاء بعد مرور ساعات من تحذير المجتمع الدولي، خلال اجتماع بشأن الملف النووي الكوري الشمالي عقد على المستوى الوزاري في مجلس الأمن، من أنه لن يتسامح مع تحديات بيونغ يانغ السافرة”.

وحذر الجيش الكوري الجنوبي بدوره من التصرفات المتهورة لكوريا الشمالية بعد إطلاقها الصاروخ.