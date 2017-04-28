أسباب “ضيق التنفس” وكيفية علاجه

متابعات-فجر :

يصيب الجهاز التنفسي العديد من الأمراض التي تؤثر على تنفس المريض ، ومن أهم هذه الأمراض هي ضيق الشعب الهوائية . ضيق الشعب الهوائية تحدث نتيجة انسداد في القصبات الهوائية ؛ مما يعمل على تراجع صحة المريض ، وتثبيط القدرة على قيامه بالأنشطة اليومية ، وأخذ الشهيق ، وإخراج الزفير بشكل سليم . أما عن أعراض وعلامات ضيق الشعب الهوائية :- الإصابة بالسعال . الشعور بألم حاد في الصدر . خروج البلغم . الإحساس بالتعب الشديد . الإحساس بالقشعريرة، وارتفاع في درجة حرارة الجسم . الإحساس بعدم الراحة في منطقة الصدر . استمرار الإصابة بهذا الألم لمدة أشهر . عدم قدرة المصاب على النوم جيداً . صوت الأزيز عند التنفس . ضيق النفس . خروج الدم مع السعال . ونتيجة الإصابة بالمرض فترة طويلة ، وإهمال علاجه ، قد يصاب المريض بالمضاعفات التالية :- الإصابة بمرض التهاب القصبات الهوائية المزمن . الإصابة بالربو . الإصابة بالتليف الكيسي . الإصابة بالسل . الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية . أما بالنسبة لأسباب الإصابة بمرض ضيق الشعب الهوائية :- التعرض إلى الفيروسات . التهابات في الصدر . الإنفلونزا الحادة . تلوث الهواء، وانتشار الغبار في الجو . استنشاق الغازات السامة . ولعلاج ضيق الشعب الهوائية ، يتم تناول الأدوية والعقاقير والمضادات الحيوية التي يصفها الطبيب ، ولكن يمكن علاج هذا المرض بواسطة التداوي بالأعشاب : يمكن علاج ضيق الشعب الهوائية، عن طريق غلى زيت السمسم في الماء ، وشربه يومياً قبل النوم . كما ويمكن علاجه، عن طريق شرب مغلي أوراق الجوافة ، بعد نقعها طيلة فترة الليل في نفس الماء الذي تم غليها فيه . أو عن طريق خلط مسحوق أوراق الجوافة الجافة، مع مسحوق أوراق الزعتر بنفس المقدار ، وإضافة العسل، ثم تناول هذا الخليط مرتين في اليوم . أو عن طريق هرس الكراث مع العسل ، وتناوله قبل الإفطار ؛ لكي يساعد في مقاومة صعوبة النفس . وغلي أوراق اللبلاب المجففة في الماء يساعد على علاج ضيق الشعب الهوائية ، ويمكن إضافة السكر للمزيج . ويمكن التغلب على ضيق الشعب الهوائية، عن طريق هرس الثوم والبصل والقليل من عصير الجزر ، ثم شربه للتخلص من مشكلة ضيق التنفس . ويستخدم مطحون الحلبة ومطحون الزنجبيل للتخلص من ضيق الشعب الهوائية ، وذلك بعد غلي الخليط وشربه مرتين يومياً . ونقع القرنفل في الماء ، وشرب كوب من منقوعة كل صباح قبل تناول وجبة الإفطار ، ولمدة أسبوعين على التوالي ، يعمل على التخلص من ضيق الشعب الهوائية . وللوقاية من ضيق الشعب الهوائية يجب الابتعاد عن الغازات السامة وعن استنشاق الغبار ، وشرب الأعشاب المغلية باستمرار ، فأي إصابة في الجهاز التنفسي تؤدي إلى تحطم في الأعضاء، وصعوبة التنفس، وأحياناً الاختناق ؛ لذلك يجب استشارة الطبيب بأسرع وقت ممكن ، واتباع مواعيد الأدوية ، والاعتماد على الأعشاب بشكل اساسي .