“الشرطة البريطانية” تحبط مخططاً إرهابياً وتعتقل 6 أشخاص في لندن

متابعات-فجر :

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أطلقت النار على امرأة واعتقلت 6 أشخاص آخرين، مساء أمس، في حملة مداهمات نفذتها قوات الأمن ضد الإرهاب في مدينتي لندن، وكينت.

وقالت شرطة العاصمة المسؤولة عن منطقة لندن الكبرى فى بيان لها؛ “أن المرأة فى العشرينات من عمرها، أطلق النار عليها بعد دخول ضباط شرطة عنوانا في منطقة ويلزدن شمال غرب لندن”.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى، وأن “حالتها خطيرة لكنها مستقرة”.

وأوضح البيان أن قوات الشرطة ألقت القبض على رجل وامرأة في العشرين وآخر في الستة عشر من عمره، بالقرب من نفس عنوان المرأة المصابة، فيما تم اعتقال امرأة أخرى (43 عاما) في مدينة كنت.

بدوره قال نيل باسو، نائب مفوض الشرطة في بيان منفصل، اليوم، إنه “حملة اعتقال أخرى طالت امرأة ورجل آخرين كلاهما في العشرين أيضًا من عمرها، وذلك بعد عودتهما إلى ذات العنوان في “ويلزدن”، في وقت متأخر ليلة أمس”.

وبحسب بيان الشرطة فإن الأشخاص المعتقلين تم احتجازهم في مركز للشرطة جنوب لندن، للاشتباه في تورطهم باعمال ارهابية، والتخطيط لها والتحريض عليها.

وأمس الخميس، ألقت الشرطة البريطانية، القبض على مسلح قرب مقر البرلمان بشارع “وايت هول” بلندن.

وقالت الشرطة إن عملية توقيف الرجل تمت بسبب حمله أسلحة بيضاء، حسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وكثفت الشرطة البريطانية من التعزيزات الأمنية في محيط البرلمان البريطاني، وأطلقت حملات مداهمات إثر الاعتداءات التى وقعت الشهر الماضي خارج مقر البرلمان، وعلى جسر “ويستمنستر”؛ والتي أسفرت عن قتلى وجرحى.