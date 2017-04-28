اليمن.. عشرات القتلى والجرحى من عناصر “مليشيا الحوثي” بقصف للتحالف على تعز

متابعات-فجر :

جدد طيران التحالف العربي غاراته على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، أمس الجمعة، في مديريتي مقبنة وموزع غربي تعز. وقال مصدر عسكري؛ أن طيران التحالف شن صباح أمس الجمعة ست غارات على جيوب الميليشيات في معسكر خالد وثلاث غارات أخرى على تجمعاتهم في منطقة الهاملي شرقي موزع، وأسفرت الضربات عن مقتل خمسة مسلحين وإصابة 11 آخرين وتدمير عربة”. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارة على أطقم الميليشيات في سوق البرح بمديرية مقبنة، وغارتين على تعزيزات تابعة لهم كانت متجهة من البرح إلى معسكر خالد، وأدت إلى مقتل 4 وإصابة 5 آخرين وتدمير طقمين. من جانبها، شددت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية قصفها المدفعي والصاروخي على جيوب الميليشيات في معسكر خالد ومواقعهم غربي مديرية موزع.