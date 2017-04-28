هيئة الطيران : طائرة “نسما” تجاوزت نهاية المدرج بمطار أبها و لا يوجد إصابات

متابعات-فجر :

أعلن الطيران المدني تفاصيل ما حدث لطائرة تتبع لطيران نسما وذلك إثر تجاوزها لنهاية المدرج في مطار أبها مساء أمس الجمعة، الأمر الذي تتسبب في إعلان حالة الطوارئ بالمطار، مؤكدة أنه لم تحدث أي إصابات بين ركاب الطائرة بسبب الحادثة.

وأكد الطيران المدني أنه سيتم التحقيق في الحادثة لمعرفة تفاصيلها من قبل مكتب التحقيقات التابع للهيئة.

وأكدت الهيئة أن إدارة المطار باشرت إجراءات سحب الطائرة وإعادتها لساحة وقوف الطائرات وتم إنزال الركاب، وأعيد فتح المطار أمام الحركة الجوية المعتادة ، مشيرةً إلى أن إغلاق المدرج أدى إلى تأخر بعض الرحلات بسبب إجراءات الصيانة والتأكد من جاهزية المدرج لاستئناف الرحلات.