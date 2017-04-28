القبض على زائر قام بنشل عدد من الزوار والمعتمرين ب “المدينة المنورة”

متابعات-فجر :

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة في البحث والتحري التابع لمركز شرطة المنطقة المركزية بالقبض على زائر من إحدى الدول العربية امتهن نشل الزوار والمعتمرين.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني :إنه تم تكليف فريق مكافحة النشل والظواهر السلبية للتحري وجمع المعلومات، وفي فترة وجيزة تم الاشتباه بأحد الأشخاص ووضعه تحت المراقبة، حيث تم ضبطه خلال نشل أحد الزوار.

وأضاف القحطاني؛ أنه بعد القبض على “النشال” اتضح أنه زائر من جنسية عربية قادم بغرض امتهان عملية النشل، وعثر بحوزته على مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية مختلفة، وللتأكد من وضعه جرى الانتقال لغرفته بأحد الفنادق المجاورة، حيث عثر على شنطة بداخلها أيضاً مبالغ مالية متنوعة ومجموعة أجهزة جوال تعود لمبلغين.

وبين أن المتهم تم إيداعه التوقيف واستكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء وإعادة المسروقات لأصحابها.