العراق.. انفجار ضخم يهز حي الكرادة وسط بغداد

متابعات-فجر :

انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من قاطع مرور الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، لشبكة رووداو الإعلامية، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت بالقرب من قاطع مرور الكرادة”. وأضاف معن، أن “التفجير أسفر عن مقتل ضابط برتبة مقدم، و3 عناصر من الشرطة، فضلاً عن جرح 5 مدنيين في حصيلة أولية”. يذكر أن حي الكرداة التجاري سبق وأن تعرض لعدة هجمات إرهابية، كان أشدها نفذ بشاحنة تبريد مفخخة العام الماضي، وتسبب بسقوط 325 قتيلاً وعشرات الجرحى.