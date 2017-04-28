وفاة شخصين وإصابة آخر اختناقاً داخل خزان مياه بمدينة “عرعر”

متابعات-فجر :

مصرع شخصين وإصابة آخر بعد اختناقهم بخزان مياه بعرعر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حالات اختناق في خزان للمياه، بحي القدس على طريق الجديدة في مدينة عرعر.

وأضاف العنزي أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر، مبينًا أنه عند وصول الفرق الإسعافية تبين وفاة شخصين (سعودي وأجنبي) بسبب اختناقهما في خزان للمياه، وإصابة شخص آخر (أجنبي) حالته الصحية مستقرة.

وباشرت الفرق الإسعافية الخدمة الطبية الطارئة لجميع المصابين وعمل عملية الإنعاش القلبي الرئوي للمصابين الذين تبين بأن لديهم توقف قلب وتنفس إلى حين الوصول للمستشفى ولكن دون جدوى، ونقلت جميع الحالات بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى عرعر المركزي.