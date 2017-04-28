مدرب النصر: مواجهة الشباب طريقنا للآسيوية

متابعات – فجر

وصف مدرب النصر باتريس كارتيرون مباراة فريقه أمام الشباب بالمهمة وخصوصاً بعد خسارة الفريق لمباراته الماضية أمام الباطن، وقال: “الكل يعلم إننا في نهاية موسم وفي مثل هذه الفترة بالذات يكون الحماس والروح هي الطاغية على سير المباريات والكل شاهد أننا في المباراة الماضية لعبنا خلال الخمس وعشرين دقيقة بصورة ممتازة وسجلنا هدفين ثم هبط مستوانا بعد أن قل الحماس نتيجة التوقع بسهولة الحصول على النتيجة، ولذلك لابد أن نلعب جميع دقائق مبارياتنا بكل حماس وإصرار على الفوز وهذا ما عملنا من اجله طيلة التدريبات الماضية والنصر يملك اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز أمام أي فريق ولا زال لدي ثقة كبيرة بهم وبأننا سنتمكن من المشاركة في البطولة الآسيوية القادمة”.

وأكد كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة، أن اللاعبين بذلوا جهوداً كبيرة في هذا الموسم وخصوصاً اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب ومن الطبيعي أن يكون لذلك تأثير على الجانب اللياقي وعادة في نهاية الموسم يكون هناك هبوط نسبي في الجانب اللياقي للاعبين.

وبيّن أنه شاهد الشباب في أكثر من مباراة، وقال لقد تعودت أن أحرص على متابعة أي خصم يقابل النصر و مشاهدته وأنا أعرف إنه من الجانب الفني نحن متفوقين على الشباب مع كل احترامي لهم لكن المسألة الآن هي مسألة حماس وروح داخل الملعب ونحن عملنا طوال الأيام الماضية على الجانب الإعداد المعنوي أكثر من الجوانب التكتيكية والفنية لأن هذا هو الذي سيعمل الفارق في مثل هذا الوقت من المنافسات.