“الفيصل” يشكر رجال الدفاع المدني لإخماد صهريج وقود وإنقاذ أربعة أشخاص تاهوا برنية

واس – فجر

رفع مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة – حفظه الله – بمناسبة ثناء سموه الكريم لرجال الدفاع المدني وحسن تعاملهم مع عدد من الحالات التي وقعت مؤخرا .

وأعرب اللواء المطرفي عن اعتزازه وكافة زملائه من ضباط وأفراد بهذا الشكر من لدن سموه الكريم والتي ثمن فيها جهود رجال الدفاع المدني في حادثة حريق صهريج الوقود الذي وقع مؤخرا في طريق مكة المكرمة – جدة السريع وحادثة إنقاذ أربعة اشخاص تاهوا اليوم الجمعة شرق محافظة رنية واعتبرها وسام شرف يعتزون به

وأكد مدير مدني مكة المكرمة اللواء المطرفي، أنه سيبذل مع كافة العاملين في الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة كل جهد لتنفيذ مهام جهاز الدفاع المدني بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات بما يمتلكون من معرفة وتدريب وما يتوفر لدى فرقها من تجهيزات حديثة ومتقدمة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذه البلاد الأمن والأمان وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – أيدهم الله -.