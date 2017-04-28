إزالة 12 منزلاً عشوائياً بمكة

متابعات – فجر

نفذت لجنة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملة لإزالة عدد من التعديات والمواقع والمباني غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية ولايحمل أصحابها صكوكا شرعية، وذلك بمشاركة فرقة من البحث الجنائي وشرطة البلديات وعدد من منسوبي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي “إن الحملة شملت عدد من المواقع في المخططات التابعة للمنطقة بعد أن تم رصد المخالفات بها، وتمت إزالة (12) منزل مخالف وأحوشة وخزانات مقامة بطرق عشوائية وغير نظامية.

وشدد بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، وأن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.