“الأحوال المدنية” تكشف عدد بطاقات الهوية الوطنية المُصدرة منذ بداية العام

متابعات – فجر :

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن عدد بطاقات الهوية الوطنية، التي تم إصدارها منذ بداية عام 1438هـ، مبيّنة أنّه بلغ عدد البطاقات التي تم إصدارها 1.234.077 بطاقة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنَّ “مكاتب الأحوال المدنية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، لإصدار بطاقة الهوية الوطنية أو تجديدها”.

وأكّد الجاسر أنّه “تم تسخير الإمكانات كافة لخدمة المواطنين والمواطنات، بتوجيهات وبمتابعة دقيقة من قبل معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالوهاب”.

وأشار إلى أنَّ “عدد البطاقات التي تم إصدارها منذ بداية العام وحتى الأول من شهر شعبان، أكثر من عدد البطاقات التي تم إصدارها خلال العام الماضي”، معللاً السبب هو زيادة الطاقة الاستيعابية للمواعيد اليومية وعمل بعض المكاتب خلال الفترة المسائية، إضافة إلى افتتاح مكاتب جديدة في مختلف مناطق المملكة، وزيارة الوحدات المتنقلة لعدد من المحافظات التي لا توجد بها مكاتب، إضافة إلى خدمة (تقدير) المخصصة لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على زيارتنا، وتقديم الخدمات في السجون”.

ولفت الجاسر، في ختام تصريحه، إلى أنَّ “الأحوال المدنية مستمرة في التوسع في تقديم خدماتها من خلال افتتاح مكاتب جديدة في عدد من المحافظات بالمملكة، وزيارات الوحدات المتنقلة، والعمل المسائي للمكاتب النسائية لخدمة جميع المواطنين والمواطنات”.

يذكر أن عدد بطاقات الهوية الوطنية التي تم إصدارها عام 1437هـ بلغ 1.214.329 بطاقة، وهو رقم تم كسره هذا العام في أول ثمانية أشهر .