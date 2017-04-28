ليفربول يعلن تجديد عقد مدافعه لوفرين

متابعات – فجر :

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، تجديد عقد مدافعه الدنماركي ديان لوفرين (27 عاما) لفترة طويلة ، لكنه لم يكشف عن فترة التجديد.

وشارك لوفرين في 105 مباريات ضمن صفوف ليفربول سجل خلالها أربعة أهداف ، منذ أن انضم إلى الفريق قادما من ساوثهامبتون عام 2014 .

وقال لوفرين، في تصريحات لموقع نادي ليفربول، على الإنترنت “أعتقد أنني الإنسان الأكثر سعادة في العالم اليوم ، إنه حلم آخر تحول إلى حقيقة”.

وأضاف “دائما ما كنت أحلم بالبقاء لأطول فترة ممكنة مع النادي الذي أعشقه ، وهو ليفربول”.

وسجل المدافع الكرواتي الدولي هدفين خلال 28 مباراة خاضها هذا الموسم مع ليفربول، الذي يحتل المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول “نسعى لبناء هذا الفريق من خلال المواهب الهائلة التي نمتلكها. نود الاحتفاظ بجوهرنا”.

وأضاف “أنا سعيد حقا بأن ديان انضم لقائمة لاعبين أدركوا أن ليفربول هو الفريق، الذي يمكنهم تحقيق أحلامهم وأهدافهم ضمن صفوفه.”